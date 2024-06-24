ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові чули серію вибухів

Понеділок 24 червня 2024 01:41
UA EN RU
У Харкові чули серію вибухів Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові було чути серію вибухів. Імовірно, вони лунали за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Харків.

"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні видання о 01:17.

О 01:23 Повітряні Сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і пуски КАБів на Харківщині.

Повітряну тривогу у Харківській області було оголошено о 01:07.

Нагадаємо, вдень 23 червня Росія завдала чергового удару по Харкову керованими авіабомбами. За останніми даними (станом на 16:45 неділі), в результаті удару постраждали 11 людей. Серед них дві дитини 15 та 16 років. У місті почались перебої з електропостачання, зупинилося метро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України