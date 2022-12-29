RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове четыре "прилета" ракет: подробности

Иллюстративное фото: в Харькове четыре "прилета" ракет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время масштабной воздушной тревоги 29 декабря по Харькову попали четыре ракеты российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах", - написал он.

По словам Синегубова, под прицелом - критическая инфраструктура. В настоящее время на месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о попадании в Слободском районе Харькова.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сегодня россияне выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковракетный удар