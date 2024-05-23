В Харькове прозвучала серия взрывов: зафиксированы 10 ударов, есть пострадавшие

23 мая в Харькове прогремели взрывы. Их было как минимум десять, уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Взрыв в Харькове. Находитесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова подтвердил взрыв и обратился с просьбой быть осторожными.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу", - отметил Терехов.

Количество взрывов растет

Позже мэр предупредил о трех взрывах, прогремевших в Харькове. Местные СМИ пишут о серии из пяти взрывов.

"По меньшей мере пять ударов нанесли оккупанты", - написал позже глава ОВА.

По последним данным Терехова, в городе прогремели около десяти взрывов.

Последствия атаки РФ: пострадавшие в Харькове и Золочеве, Люботине

В 11:00 глава ОВА рассказал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Под массированным обстрелом находилась исключительно гражданская инфраструктура.

"По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Также оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших", - отметил он.

Также, по его данным, медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине.

К тому же, по данным Терехова, в частности, в Харькове враг ударил по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города. Пока другие последствия выясняются.

Погибшие в Харькове и рост количества пострадавших

Оккупанты также ударили по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.

"Предварительно - один погибший, пострадали шесть человек. Есть возгорание цеха с бумагой", - добавил Синегубов.

Кроме того, по данным Терехова, на месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен - забрала "скорая". Всего на 11:30 в Харькове уже 7 раненых и двое погибших.

Воздушная тревога в Украине

В части регионов Украины 23 мая была объявлена воздушная тревога. На данный момент "красными" остаются Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Киевская, Кировоградская и Винницкая области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для северо-восточных и восточных областей из Белгорода. В то же время воздушная тревога в Киевской и Полтавской областях связана с работой ПВО по разведывательному БПЛА.

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в среду, 22 мая из-за взлета российских самолетов МиГ-31К.