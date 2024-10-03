Прокуратура рассказала детали удара РФ по Харькову: открыто уголовное дело
Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и пригороду пятью управляемыми авиационными бомбами: два снаряда попали по территории Дергачевской громады, еще три – по Харькову. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В прокуратуре рассказали, что 2 октября, около 23:00, враг из населенного пункта Строитель Белгородской области с применением двух самолетов Су-34 совершил пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. По предварительным данным, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч.
В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание двух авиабомб в открытую местность.
В Салтовском районе авиационный боеприпас попал в пятиэтажный жилой дом. Травмы разной степени тяжести получили 10 человек, в том числе трехлетний ребенок.
На месте работают прокуроры и следователи с целью фиксации военного преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Напомним, поздно вечером 2 октября во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Россия атаковала город управляемыми авиабомбами. Есть попадание в жилую 5-этажку, вспыхнул пожар. Пострадали 10 человек.
По данным ГСЧС, произошло разрушение фасадной части и 4 квартир на 4-м и 5-м этажах. Жителей дома эвакуируют.
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