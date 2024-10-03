Прокуратура рассказала детали удара РФ по Харькову: открыто уголовное дело

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и пригороду пятью управляемыми авиационными бомбами: два снаряда попали по территории Дергачевской громады, еще три – по Харькову. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

В прокуратуре рассказали, что 2 октября, около 23:00, враг из населенного пункта Строитель Белгородской области с применением двух самолетов Су-34 совершил пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. По предварительным данным, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч.

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание двух авиабомб в открытую местность.

В Салтовском районе авиационный боеприпас попал в пятиэтажный жилой дом. Травмы разной степени тяжести получили 10 человек, в том числе трехлетний ребенок.

На месте работают прокуроры и следователи с целью фиксации военного преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.