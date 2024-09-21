В Харькове взрывы из-за вражеского удара, есть попадание в многоэтажку

Взрывы в районе города Харькова были слышны около одиннадцати вечера. Отмечается, что российские оккупанты для атаки применили управляемые авиабомбы.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны - враг совершил пуски КАБов", - рассказал мэр.

Руководитель ОВА также заявил, что оккупанты нанесли удар по Харькову.

Как рассказал мэр, в Харькове, по предварительным данным, произошел "прилет" в жилую многоэтажку.

"Информация о пострадавших и разрушениях - собирается", - передал мэр.

Глава ОВА добавил, что в Харькове два попадания КАБами, и один из них в Шевченковском районе, - глава ОВА

Экстренные службы выехали на места "прилетов", добавил чиновник.

Он также подтвердил, что противник попал в жилой многоэтажный дом.

Удары РФ по Харькову и области

Напомним, российские захватчики постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области.

Так, например, вечером 20 сентября враг вновь запустил КАБы на Харьков - под таковой оказались три района города, пострадали 15 человек.

Напомним также, очередная вражеская воздушная атака на Харьков произошла 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. Из-за обстрела пострадали девять человек, большинство из которых - спасатели.