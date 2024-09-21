RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове взрывы из-за вражеского удара, есть попадание в многоэтажку

Фото: войска РФ нанесли авиаудары по Харькову (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове сегодня вечером, 21 сентября, прозвучали взрывы из-за вражеской воздушной атаки. В городе зафиксировано попадание в жилую многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Взрывы в районе города Харькова были слышны около одиннадцати вечера. Отмечается, что российские оккупанты для атаки применили управляемые авиабомбы.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны - враг совершил пуски КАБов", - рассказал мэр.

Руководитель ОВА также заявил, что оккупанты нанесли удар по Харькову.

Как рассказал мэр, в Харькове, по предварительным данным, произошел "прилет" в жилую многоэтажку.

"Информация о пострадавших и разрушениях - собирается", - передал мэр.

Глава ОВА добавил, что в Харькове два попадания КАБами, и один из них в Шевченковском районе, - глава ОВА

Экстренные службы выехали на места "прилетов", добавил чиновник.

Он также подтвердил, что противник попал в жилой многоэтажный дом.

Удары РФ по Харькову и области

Напомним, российские захватчики постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области. 

Так, например, вечером 20 сентября враг вновь запустил КАБы на Харьков - под таковой оказались три района города, пострадали 15 человек.

Напомним также, очередная вражеская воздушная атака на Харьков произошла 17 сентября, когда в Украине отмечали День спасателей. Одно из попаданий российского КАБ (УАБ) зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. Из-за обстрела пострадали девять человек, большинство из которых - спасатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрывы