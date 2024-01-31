В Харькове были слышны взрывы

"Харьков снова под ударом. Предварительно – "Шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре", - отметил мэр Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Основянском районе города.

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали, что в направлении Харькова движется несколько групп "Шахедов".

Атака РФ по Харькову 30 января

Напомним, вчера, 30 января, российские войска атаковали Харьков с помощью ударных дронов.

Позже стало известно, что в результате атаки РФ по жилым кварталам Харькова поздно вечером 30 января произошло несколько пожаров в Слободском и Салтовском районах. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников. Также известно, что в Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного дома.