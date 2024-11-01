В Харькове был слышен взрыв, оккупанты запускали КАБ в сторону города

Взрыв был слышен в Харькове около 02.32. За мгновение до этого военные заявили об угрозе КАБ (УАБ) врага для города, и призвали местных жителей срочно следовать в укрытия.

А перед этим в Воздушных силах информировали об активности тактической авиации российских захватчиков на северо-восточном направлении

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области", - говорится в сообщении военных в 02.28.

Отметим, что сообщений о возможных последствиях из-за вражеской авиационной атаки на Харьков от местных властей пока нет.

Российские удары по Харькову

Отметим, российские оккупанты регулярно наносят по Харькову воздушные удары, в том числе с применением управляемых авиабомб, которые запускают вражеские самолеты с территории страны-агрессора.

Добавим, с конца августа российские террористы стали также использовать для ударов по Харькову гибрид ракеты и бомбы "Гром-Е1". РБК-Украина ранее писало в отдельном материале, чем опасен этот российский боеприпас.

Недавно мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что войска РФ при обстрелах Харькова пытаются попасть по гражданским объектам, в том числе также по историческим памятникам. Такие удары со стороны врага - целенаправленный террор, заявил он.

Также сообщалось, что вечером 31 октября росармия снова атаковала Харьков управляемой авиабомбой. КАБ врага попал в землю на окраине города, и был поврежден частный дом и три автомобиля. Пострадали два человека.