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В Харькове будет по-новому звучать воздушная тревога

Фото: харьковский городской голова Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воздушные тревоги в Харькове будут объявлены в случае угрозы непосредственно для города.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, властями было принято решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Она заработает уже в этом году.

Это означает, что тревогу будут включать лишь в случае угрозы конкретно для городка, а не для всей области.

"Это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу", – написал Терехов.

Он отметил, что проект новой системы оповещения будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого будет профинансировано нашими международными партнерами.

Воздушные тревоги в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров, Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ найти решение, чтобы долговременные полеты МиГ-31К не парализовали Украину воздушной тревогой. По его словам, уровень противовоздушной обороны нашей страны сегодня позволяет пересмотреть методы реагирования на угрозы.

Как отметил Юрий Игнат, решение о длительных полетах российских истребителей непросто. Пока над этим вопросом работают в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов.

Позже он сообщил, что в Украине не планируют изменять систему оповещения населения о воздушной угрозе из-за взлета МиГа, чтобы не рисковать.

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ХарьковВоздушная тревогаИгорь Терехов