В Харькове авто военных ТЦК сбило велосипедиста: в военкомате рассказали об инциденте

В ТЦК отметили, что в сети распространяется видео с сообщениями в комментариях о том, что в Харькове был совершен наезд машины военнослужащих на гражданина, который передвигался на велосипеде.

Поэтому в военкомате разъяснили ситуацию в обращении к общественности и представителям СМИ.

Как рассказали в ТЦК, данное ДТП произошло в воскресенье, 16 марта, во время передвижения по Харькову мобильной группы оповещения.

"По предварительной информации, гражданин двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие", - говорится в публикации представителей военкомата.

Также указывается, что водитель машины на сложном участке дороги (поворот, затрудненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста.

"Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля. После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия", - рассказали в ТЦК.

Из-за нарушения ПДД (правил дорожного движения) участниками ДПТ велосипед был поврежден.

Также отмечается, что по данному факту руководством Харьковского областного ТЦК и СП было назначено служебное расследование.

"Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло при сложных условиях дорожной обстановки. Компетентные органы в пределах своих полномочий установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения", - резюмируют в ТЦК.

Не первый инцидент с ТЦК и велосипедистами

Напомним, в конце февраля в сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК сбили мужчину с велосипеда и посадили в автомобиль.

После этого в Харьковском ТЦК рассказали свою версию конфликта военных с велосипедистом. В ней отмечалось, что мужчина оказался военнослужащим одной из бригад, который самовольно покинул часть.

Также сообщалось, что в июне прошлого года во Львовской области работники местного ТЦК на автомобиле догоняли мужчину, который убегал от них на велосипеде. В результате произошло незначительное ДТП.