"Харківгаз" відкрив другий сучасний центр обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанія системно впроваджує нові сервіси для своїх клієнтів

26 грудня АТ "Харківгаз" відкрило другий сучасний центр обслуговування клієнтів у м. Дергачі. Тепер понад 35 тис. клієнтів компанії зможуть швидко і без черг отримати весь спектр послуг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Першим клієнта зустрічає адміністратор. Він надає консультації із загальних питань, а в разі необхідності, направляє споживача до профільного фахівця. Так само адміністратор допомагає клієнтам зареєструватися в Особистому кабінеті і знайомить з дистанційними сервісами компанії. В центрі обслуговування працює електронна черга. Прийом проводять відразу 4 менеджера і керівник центру обслуговування", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в Центрі обслуговування клієнтів АТ "Харківгаз" можна вирішити будь газове питання, отримати професійну консультацію фахівців, замовити послуги з установки, заміни газового обладнання, укласти договір на технічне обслуговування газових мереж, звірити стан особового рахунку, дізнатися про онлайн-послуги АТ "Харківгаз"

"Прийом клієнтів здійснюється за адресою: р. Дергачі, вул. Каштанова, 5. Режим роботи з вівторка по суботу з 8:00 год. о 17:00 год. Перерва з 12-00 год. з 13-00 год. Неділя і понеділок вихідні дні. АТ "Харківгаз" системно впроваджує нові сервіси для своїх клієнтів. Крім центрів обслуговування, вирішити питання можливо через Особистий кабінет, мобільні додатки 104Mobile і 104 Mobile Light, чат бот 7104 в Viber, контакт-центр АТ "Харківгаз", - йдеться в повідомленні.