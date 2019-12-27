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"Харьковгаз" открыл второй современный центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика     27.12.2019 - 16:00
"Харьковгаз" открыл второй современный центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания системно внедряет новые сервисы для своих клиентов

26 декабря АО "Харьковгаз" открыло второй современный центр обслуживания клиентов в в г. Дергачи. Теперь более 35 тыс. клиентов компании смогут быстро и без очередей получить весь спектр услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первым клиента встречает администратор. Он предоставляет консультации по общим вопросам, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Так же администратор помогает клиентам зарегистрироваться в Личном кабинете и знакомит с дистанционными сервисами компании. В центре обслуживания работает электронная очередь. Прием проводят сразу 4 менеджера и руководитель центра обслуживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Центре обслуживания клиентов АО "Харьковгаз" можно решить любой газовый вопрос, получить профессиональную консультацию специалистов, заказать услуги по установке, замене газового оборудования, заключить договор на техническое обслуживание газовых сетей, сверить состояние лицевого счета, узнать об онлайн-услуги АО "Харьковгаз".

"Прием клиентов осуществляется по адресу: г. Дергачи, ул. Каштановая, 5. Режим работы со вторника по субботу с 8:00ч. в 17:00ч. Перерыв с 12-00ч. по 13-00ч. Воскресенье и понедельник выходные дни. АО "Харьковгаз" системно внедряет новые сервисы для своих клиентов. Кроме центров обслуживания, решить вопрос возможно через Личный кабинет, мобильные приложения 104Mobile и 104 Mobile Light, чат бот 7104 в Viber, контакт-центр АО "Харьковгаз", - говорится в сообщении.

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