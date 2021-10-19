"Харківгаз" відключив село від газу: СБУ відкрила справу про повалення державного ладу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

У спецслужбі зазначили, що керівництво "Харківгазу" відключило газопостачання села Багодатне Харківської області на початку жовтня. Це сталося під виглядом ремонтних робіт.

За її даними, посадові особи компанії вимагали від споживачів додаткових грошей. При цьому вони "прикривалися" президентом України і керівництвом держави.

Відразу після відключення представники компанії зажадали від жителів села підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї повинна зрости на 1200-1800 гривень на рік.

"Харківгаз" відмовлявся подавати газ без підписання кожним мешканцям цієї Угоди. При цьому керівництво компанії заявило що не має ніякого відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому президент і керівництво країни.

"Це викликало численні акції протесту місцевих жителів і перекриття доріг", - додали в СБУ.

Після втручання правоохоронців і місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 Жовтня.

Відносно співробітників "Харківгазу" порушено кримінальну справу за ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.