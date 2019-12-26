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"Харківгаз": 160 тис. споживачів області користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика     26.12.2019 - 12:19
"Харківгаз": 160 тис. споживачів області користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З початку року понад 20 тис. клієнтів компанії приєдналися до використання цього онлайн-сервісу

Більше третини споживачів газу Харківської області контролюють облік газу і стан особового рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба АТ "Харківгаз".

"Завдяки Особистому кабінету 160 тис. споживачів "Харківгазу" мають можливість вирішувати питання дистанційно. Це передача показань лічильників газу, перевірка особового рахунку, отримання онлайн-консультацій, відповідей на питання, замовлення послуги зворотного зв'язку і ін. Розширення мережі клієнтських сервісів, таких як чат бот 7104ua в Viber, мобільних додатків 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для користувачів Apple, дозволяють економити час клієнтам компанії. За допомогою цих додатків через смартфон можна швидко і зручно вирішувати газові питання", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп'ютера, або скористатися допомогою фахівців АТ "Харківгаз". Щоб навчитися користуватися дистанційними сервісами компанії або вибрати зручний для себе сервіс, споживачі природного газу можуть звернутися за допомогою до фахівців центрів обслуговування клієнтів.

"Щорічно до онлайн-сервісів АТ "Харківгаз" приєднуються десятки тисяч клієнтів компанії. Все більше жителів Харківської області усвідомлюють переваги дистанційного спілкування з газовими компаніями. Адже це зручні і швидкі способи вирішення своїх питань", - йдеться в повідомленні.

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