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"Харьковгаз": 160 тыс. потребителей области пользуются Личным кабинетом

Новости » Энергетика     26.12.2019 - 12:19
"Харьковгаз": 160 тыс. потребителей области пользуются Личным кабинетом
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С начала года более 20 тыс. клиентов компании присоединились к использованию этого онлайн-сервиса

Более трети потребителей газа Харьковской области контролируют учет газа и состояние лицевого счета в Личном кабинете на сайте 104.ua. Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

"Благодаря Личному кабинету 160 тыс. потребителей "Харьковгаза" имеют возможность решать вопросы дистанционно. Это передача показаний счетчиков газа, проверка лицевого счета, получение онлайн-консультаций, ответов на вопросы, заказ услуги обратной связи и др. Расширение сети клиентских сервисов, таких как чат бот 7104ua в Viber, мобильных приложений 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для пользователей Apple, позволяют экономить время клиентам компании. С помощью этих приложений через смартфон можно быстро и удобно решать газовые вопросы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов АО "Харьковгаз". Чтобы научиться пользоваться дистанционными сервисами компании или выбрать удобный для себя сервис, потребители природного газа могут обратиться за помощью к специалистам центров обслуживания клиентов.

"Ежегодно к онлайн-сервисам АО "Харьковгаз" присоединяются десятки тысяч клиентов компании. Все больше жителей Харьковской области осознают преимущества дистанционного общения с газовыми компаниями. Ведь это удобные и быстрые способы решения своих вопросов", - говорится в сообщении.

Около 10 тыс. клиентов "Харьковгаз Сбыта" пользуются чат-ботом Viber "Ивано-Франковскгаз Сбыт" предупредил 13% должников об отключении газа
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