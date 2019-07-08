У Харкові "замінували" усі ТЦ та вокзал

У Харкові у понеділок, 8 липня, "замінували" усі торговельні центри та залізничний вокзал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Вказано, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

"Повідомлення про закладення вибухівки в усіх торговельних центрах та залізничному вокзалі Харкова надійшли до поліції 8 липня. На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові правоохоронці шукали вибухівку на стадіоні "Металіст" і станції метро "Спортивна".

Як писало РБК-Україна раніше, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв, що МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування. Зазначалося, що це рішення було прийнято, щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів до Верховної ради.

Додамо також, 2 липня у Києві перевіряли всі дитячі сади після повідомлення про мінування. У листі, надісланому на електронну пошту Головного управління ДСНС у Києві, повідомлялося, що заміновані всі дитячі сади, і вони нібито можуть вибухнути о 13:00.