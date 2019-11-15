У Харкові "замінували" більше 300 об'єктів

У Харкові повідомили про мінування більше 300 об'єктів, під час перевірки вибухових пристроїв або небезпечних речовин не було виявлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що невідомий по електронній пошті повідомив про мінування всіх лікарень, пологових будинків, торгових центрів, готелів і деяких житлових будинків в місті Харкові. Під час огляду всіх об'єктів була проведена евакуація 1189 чоловік.

"загалом працівники поліції оглянули 315 об'єктів - 10 житлових будинків, 51 заклад охорони здоров'я (серед яких 5 пологових будинків), 43 торгових центру, 190 дитячих садків, 21 готель. Під час оглядів місць подій і прилеглих територій вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявлено. Порушень публічної безпеки та порядку не було. Постраждалих немає", - повідомили в поліції.

Слідчими відкрито провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Харкові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 54 об'єктів. Невідомий повідомив про закладення вибухівки в 21 житловому будинку, 21 торговому центрі, восьми медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі. Інформація не підтвердилася.

Також повідомлялося, що у Києві засудили до 6 років позбавлення волі чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху в столичному метро.