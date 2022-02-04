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У Харкові затримали "серійного" псевдомінера. Повідомляв про вибухівки в ОДА та аеропорту

Автор: Анастасія Рокитна

Українські правоохоронці затримали громадянина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінювання державних установ. Він здійснив щонайменше чотирнадцять анонімних повідомлень про "мінування" різних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зокрема, він "мінував" Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торгівельно-розважальні центри міста.

"Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження. Оперативники СБУ затримали зловмисника за місцем його мешкання після чергового повідомлення про мінування", - йдеться у повідомленні.

Мотивами злочинних дій харків’янина була особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому, зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами.

"Оскільки, останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів у Черкаській області, яку координували з території Росії.

Додамо, за даними МВС, 70% повідомлень про мінування в січні надходять з Росії та Білорусі.

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Служба безпеки УкраїниХарків