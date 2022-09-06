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У Харкові затримали псевдоволонтерку. Вкрала гуманітарки на 150 тисяч гривень

Фото: У Харкові затримали псевдоволонтерку. Вкрала гуманітарку на 150 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові жінка обіцяла готувати їжу постраждалим від обстрілів, проте отримавши продукти, залишала їх собі та годувала родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

За інформацією від слідчих, харків’янка отримала від волонтерки продукти харчування аби надалі готувати гарячі страви мешканцям будинку, який постраждав від ракетного обстрілу.

"Підозрювана розказала про те, що вона організує для мешканців вказаного будинку, де, з її слів, проживає 200 людей. Жінка зазначила, що їжу вона приготує в спеціально обладнаних приміщеннях у підвалі будинку, яких насправді ніколи не існувало", - йдеться у повідомленні.

Проте коли жінка отримала продукти, вона фотографувала своїх родичів на кухні для фейкового фотозвіту, який надсилала волонтерці. Насправді ж всі продукти підозрювана залишила собі.

Жінка спричинила збитки на суму майже 150 тисяч гривень та за скоєне може отримати до 3 років ув'язнення.

Нагадаємо, що у центрі Києва намагалися пограбувати дітей, які збирали гроші для ЗСУ.

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