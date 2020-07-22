У Харкові затримали чоловіка, який заявив про захоплення заручників

Фото: затриманий чоловік (hk.npu.gov.ua)

Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 50-річного жителя Харкова, який сьогодні заявив про захоплення заручників. Інформація про захоплення заручників не підтвердилася, але чоловіку тепер загрожує до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Як розповіли у поліції, сьогодні до них зателефонував чоловік, який заявив, що захопив будівлю по вулиці Бондаренківській. Чоловік додав, що у будинку утримується жінка, а він має зброю та вибухівку.

Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що будинок належить 41-річній жінці, яка перебувала вдома. Її життю нічого не загрожувало. В будинку ні зброї, ні вибухівки не виявили.

Після цього поліція розшукала чоловіка, який залишив неправдиве повідомлення про захоплення заручників. Попередньо, у чоловіка був конфлікт з власницею будинку.

Чоловіку планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Про ймовірне захоплення заручників стало відомо вдень, 22 липня; на місце події вирушили правоохоронці, щоб перевірити інформацію.