Залучав пенсіонерів до збору даних про ЗСУ. Викрито організатора агентурної мережі на Харківщині

Контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі на Харківщині. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.
Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року проживає в тимчасово окупованому Донецьку.
"До складу агентурної мережі він залучав жителів Харкова, переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" в 2014 році, які прагнуть до возз'єднання колишніх радянських республік і відновлення СРСР", - розповіли в СБУ.
Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.
Сам зрадник був завербований і діяв за завданням представників головного управління Генштабу ЗС Росії.
Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (держзрада).
Нагадаємо, силовики в прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки РФ. Він передавав ворогові точні координати шкіл міста для так званих "залякуючих" ракетних ударів.
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