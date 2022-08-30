Залучав пенсіонерів до збору даних про ЗСУ. Викрито організатора агентурної мережі на Харківщині

Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року проживає в тимчасово окупованому Донецьку.

"До складу агентурної мережі він залучав жителів Харкова, переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" в 2014 році, які прагнуть до возз'єднання колишніх радянських республік і відновлення СРСР", - розповіли в СБУ.

Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Сам зрадник був завербований і діяв за завданням представників головного управління Генштабу ЗС Росії.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (держзрада).