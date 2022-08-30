RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залучав пенсіонерів до збору даних про ЗСУ. Викрито організатора агентурної мережі на Харківщині

Фото: СБУ викрила організатора агентурної мережі в Харківській області (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі на Харківщині. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року проживає в тимчасово окупованому Донецьку.

"До складу агентурної мережі він залучав жителів Харкова, переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" в 2014 році, які прагнуть до возз'єднання колишніх радянських республік і відновлення СРСР", - розповіли в СБУ.

Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Сам зрадник був завербований і діяв за завданням представників головного управління Генштабу ЗС Росії.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (держзрада).

Нагадаємо, силовики в прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки РФ. Він передавав ворогові точні координати шкіл міста для так званих "залякуючих" ракетних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХарківпредатели