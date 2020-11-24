У Харкові затримали колишнього снайпера "ЛНР"

У Харкові затримали бойовика так званої "ЛНР". Він був снайпером терористичної організації в 2015-16 роках.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, в 2015 році житель Харкова вступив до складу армії "ЛНР" і був призначений "командиром відділення шостого окремого мотострілецького казачего полку". Потім перевівся в розвідувальну роту, пройшов підготовку снайпера і став "розвідником-снайпером". З серпня 2015-го по липень 2016-го у складі диверсійних груп він виконував завдання на лінії зіткнення, ведучи прицільний вогонь по позиціях українських військових в районі міста Золоте.

Після звільнення зі служби, бойовик повернувся до Харкова і працевлаштувувався на тимчасові роботи, намагаючись не потрапити в поле зору правоохоронних органів.

Бойовик затримано та повідомлено про підозри за ч.2 статті 110 і ч.2 статті 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за участь у непередбачених законом збройних формуваннях.

Сьогодні повідомлялося, що стосовно іноземних громадян, які воюють на Донбасі на боці бойовиків, відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці розслідують участь 250 найманців з 31 країни світу.

Минулого тижня в Луганській області було завершено досудове розслідування щодо бойовика так званої "ЛНР". Тепер справу розгляне суд.