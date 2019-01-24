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У Харкові затримали бойовика "ЛНР"

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 20:39
У Харкові затримали бойовика "ЛНР"
Іллюстративне фото (mykolaivka-rada.gov.ua)

Він виконував завдання терористів з бойової охорони та обслуговування важкої броньованої техніки

Контррозвідники Служби безпеки України викрили у Харкові бойовика терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чоловік у жовтні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань.

"Перебуваючи в складі так званої "Добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" він виконував завдання терористів з бойової охорони та обслуговування важкої броньованої техніки і артилерії", - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що він супроводжував транспортні засоби бойовиків, що перевозили тимчасово окупованою територією Луганської та Донецької областей незаконні вантажі, зокрема контрабандні товари.

"Слідчими Управління СБУ в Харківській області стосовно фігуранта справи розпочато кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків "Луганської народної республіки".

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