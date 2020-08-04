У Харкові на хабарі в 1,3 млн гривень затримали директора департаменту ОДА

Слідчі Національного антикорупційного бюро України викрили директора одного з департаментів Харківської облдержадміністрації на отриманні хабара у розмірі 1,32 мільйона гривень. За хабар він обіцяв підприємцю підключити електроустановки його компанії до електромережі.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

"Вартість своїх "послуг" чиновник визначив в 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності", - повідомили в НАБУ.

Чиновник затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про директора департаменту капітального будівництва ОДА Андрія Винниченко. Раніше він обіймав посаду в "Харківобленерго". У Харківській ОДА працює з весни 2020 року.

Нагадаємо, минулого тижня у Полтаві на хабарі у 80 тисяч доларів затримали слідчого Державного бюро розслідувань та поліцейського.

Також РБК-Україна писало, що на початку липня викрили другу спробу підкупу голови Фонду держмайна в цьому році, йому пропонували 800 тисяч доларів.