ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Главу Фонду держмайна знову намагалися підкупити

Київ, Четвер 09 липня 2020 18:34
Главу Фонду держмайна знову намагалися підкупити
Фото: затримання зловмисника (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Керівнику ФДМ пропонували 800 тисяч доларів

Сьогодні, 9 липня, правоохоронці затримали особу, яка намагалася дати хабар голові Фонду державного майна України. Це вже друга спроба підкупити очільника цього відомства.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зловмисник пропонував хабар у розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств та комерційною фірмою.

Особу затримали одразу після надання першого траншу у 200 тисяч доларів. Слідчі дії тривають.

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/nabu.gov.ua)

Нагадаємо, у січні цього року голові ФДМ пропонували 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Тоді правоохоронці затримали 3 осіб під час передачі першого траншу в розмірі 50 тисяч доларів.

Як писало РБК-Україна, двох фігурантів справи про підкуп глави ФДМ відправили під домашній арешт, а третього зловмисника взяли під варту з правом внесення застави.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України НАБУФГИвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся