Главу Фонду держмайна знову намагалися підкупити

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/nabu.gov.ua)

Керівнику ФДМ пропонували 800 тисяч доларів

Сьогодні, 9 липня, правоохоронці затримали особу, яка намагалася дати хабар голові Фонду державного майна України. Це вже друга спроба підкупити очільника цього відомства.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зловмисник пропонував хабар у розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств та комерційною фірмою.

Особу затримали одразу після надання першого траншу у 200 тисяч доларів. Слідчі дії тривають.

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/nabu.gov.ua)

Нагадаємо, у січні цього року голові ФДМ пропонували 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Тоді правоохоронці затримали 3 осіб під час передачі першого траншу в розмірі 50 тисяч доларів.

Як писало РБК-Україна, двох фігурантів справи про підкуп глави ФДМ відправили під домашній арешт, а третього зловмисника взяли під варту з правом внесення застави.