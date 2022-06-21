У Харкові вибухи та перебої зі світлом: що відомо на цей момент

Загинула дитина (14:36)

"Під час денних прильотів населеним пунктом на півночі Харкова загинула дитина", - повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

Є поранені (14:30)

За даними голови Харківської ОВА Олега Синегубова, попередньо через обстріли поранення отримали семеро людей.

Що відомо про обстріл Харкова

"Харків - під російським артобстрілом. Повідомляється про пожежу у промисловій зоні на сході Харкова, в деяких районах після вибухів виникли перебої зі світлом, водою, зв'язком", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють про потужні вибухи в місті. Та інформують, що практично по всьому місту помічені перепади напруги в мережі, в одному з районів електрика зникла повністю.

Також повідомляють про густий дим, який бачать мешканці одного з районів Харкова.

Ситуація загострюється

Нагадаємо, що в Харкові останніми днями різко збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів.

Додамо, в Офісі президента закликали жителів Харкова бути готовими до обстрілу міста з боку РФ в найближчий тиждень і по можливості вивезти дітей.

При цьому сьогодні мер Харкова Ігор Терехов зробив важливу заяву щодо евакуації з міста.

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