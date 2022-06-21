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Дергачі під Харковом залишилися без сирен, перебувати на території громади небезпечно

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Дергачі, Вівторок 21 червня 2022 10:21
Дергачі під Харковом залишилися без сирен, перебувати на території громади небезпечно Фото: в Дергачах під Харковом не працюють системи оповіщення (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Населені пункти Дергачівської громади (Харківська область) перебувають під постійними артилерійськими обстрілами. Однак сирени не можуть попередити жителів про можливі атаки, через пошкодження ворогом систем оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт громади.

У чому причина

Там пояснюють, механізм роботи систем оповіщення в Дергачах передбачає дистанційну подачу сигналу з Харкова через оптичний кабель на місцеві гучномовці.

Але ще у березні подача відповідного сигналу унеможливилася через пошкодження окупантами оптичного кабелю на ділянці між Харковом та Дергачами.

При цьому визначення місця пошкодження є дуже складним завданням через відсутність поверхневих ознак місця аварії.

Окрім цього, російськими бомбами було зруйновано декілька міських тягових підстанцій, які живлять гучномовці електрикою.

Таким чином, якщо навіть усі системи оповіщення почнуть працювати, вони будуть спрацьовувати лише на загрози ракетних ударів по будь-якому місцю Харківської області (не тільки Дергачівської громади).

Водночас, на бомбардування зі ствольної артилерії та РСЗВ населених пунктів вказаної громади системи оповіщення заздалегідь зреагувати не зможуть.

Попередження про небезпеку

У зв'язку з чим, до місцевих жителів звертаються з попередженням про небезпеку перебування на території громади.

"Шановні громадяни, ми розраховуємо на ваше розуміння та вкотре попереджаємо про небезпеку перебування на території Дергачівської громади!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харкові останніми днями різко збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів.

Додамо, в Офісі президента закликали жителів Харкова бути готовими до обстрілу міста з боку РФ в найближчий тиждень і по можливості вивезти дітей.

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