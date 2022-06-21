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Артобстріл Харкова: щонайменше семеро людей поранені, загинула дитина

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Харків, Вівторок 21 червня 2022 14:27
Артобстріл Харкова: щонайменше семеро людей поранені, загинула дитина Фото: Харків сьогодні під артобстрілом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні обстріляли Індустріальний район Харкова. Попередньо поранено семеро людей, одна дитина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Оновлено 14:36. Внаслідок ворожих обстрілів загинула дитина.

"Під час денних прильотів населеним пунктом на півночі Харкова загинула дитина", - повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних", - написав Синєгубов.

За його словами, дані про ворожий обстріл міста наразі оновлюються.

"Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!" - закликав Синєгубов.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що сьогодні Харків перебуває під ворожим артобстрілом. Під час вибухів у місті виникли перебої зі світлом, в одному із районів спалахнула пожежа.

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