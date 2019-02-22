У Харкові підірвали два банкомати

Поліція розшукує трьох підозрюваних
Ночью неизвестные взорвали два банкомата в Харькове, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается.
События произошли 22 февраля в Новобоварском и Шевченковском районах.
"В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке. Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный", - говорится в сообщении.
По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.
"Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет", - сообщили в полиции.
Указано, что информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Правоохранители принимают меры по установлению личностей подозреваемых.
Напомним, в Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка. Так, банк объявил награду в 50 тысяч гривен каждому, кто сможет предоставить информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.
Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2018 года в Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат на улице Академика Богомольца.
Добавим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную организованную группу, участники которой похищали деньги путем взлома автоматизированных систем банковских терминалов.