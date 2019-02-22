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У Харкові підірвали два банкомати


Поліція розшукує трьох підозрюваних

Ночью неизвестные взорвали два банкомата в Харькове, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается.

 Фото: подрыв банкоматов

События произошли 22 февраля в Новобоварском и Шевченковском районах.

"В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке. Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный", - говорится в сообщении.

По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.

"Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет", - сообщили в полиции.

Указано, что информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Правоохранители принимают меры по установлению личностей подозреваемых.

Напомним, в Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка. Так, банк объявил награду в 50 тысяч гривен каждому, кто сможет предоставить информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2018 года в Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат на улице Академика Богомольца.

Добавим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную организованную группу, участники которой похищали деньги путем взлома автоматизированных систем банковских терминалов.

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