У Харкові підірвали два банкомати

Фото: підрив банкомата в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Поліція розшукує трьох підозрюваних

Вночі невідомі підірвали два банкомати у Харкові, постраждалих нема. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Харківської області.

Постраждалих немає. Сума викрадених коштів встановлюється.

Фото: підрив банкоматів

Події сталися 22 лютого у Новобоварському та Шевченківському районах.

"О 03:14 на проспекті Перемоги невідомі підірвали банкомат та забрали касети. О 03:26 троє чоловіків у масках на вулиці Врубеля підірвали ще один банкомат і забрали гроші у мішку. Один із зловмисників був одягнутий у темно-зелений плащ. Двоє інших - у темні куртки з капюшонами, у одного з них капюшон всередині червоний", - сказано у повідомленні.

За даними свідка, з місця злочину зловмисники поїхали на автомобілі сірого кольору.

"Для пошуку злочинців по місту введена в дію поліцейська операція "Сирена". О 03:50 на вулиці Свинаренка був виявлений автомобіль, у якому знаходилися елементи банківських касет", - поінформували у поліції.

Вказано, що інформація про події зареєстрована в районних відділах поліції. Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення осіб підозрюваних.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Врубеля невідомі підірвали і пограбували банкомат ПриватБанку. Так, банк оголосив нагороду в 50 тисяч гривень кожному, хто зможе надати інформацію, яка допоможе встановити і затримати зловмисників.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопаду 2018 року у Харкові вночі невідомі підірвали банкомат на вулиці Академіка Богомольця.

Додамо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональну організовану групу, учасники якої викрадали гроші через злом автоматизованих систем банківських терміналів.