RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові через ворожі обстріли зруйновано депо метрополітену

Фото: у Харкові через ворожі обстріли зруйновано депо метрополітену (t.me/police_kh_region)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену, пошкоджено приватні будинки та газорозподільну підстанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram і повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

"13 липня ракетна атака піддалася Харкову, в результаті чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену і підприємства", - йдеться в повідомленні.

За даними глави ОВВА, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.

"Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі", - написав він, додавши, що рятувальники ліквідували пожежі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті ракетних ударів немає.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Харкові прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Крім того, 12 липня окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста. Повідомлялося про 5 постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківракетный ударВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні