У Харкові відновили пам'ятник Жукову

У Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Про це повідомив мер міста Геннадій Кернес, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Кернес написав, що пам'ятник повернули сьогодні вранці.

Фото: пам'ятник Жукову (facebook.com/gennadykernes)

Нагадаємо, в Харкові 2 червня під час пікетування з'їзду партії "Довіряй справам" на проспекті Григоренка активісти знесли погруддя маршала Жукова, у зв'язку з чим поліція в той же вечір відкрила кримінальну справу.

Після цього президент Володимир Зеленський просив мера Харкова Геннадія Кернеса розібратися в ситуації зі знесенням погруддя маршала Георгія Жукова. Натомість, реакцію на ситуацію з боку російського Міністерства закордонних справ президент України назвав черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігав РФ від повторення подібних кроків.

Зазначимо, що харківський активіст Валентин Бистриченко заявив, що в Харкові поліція провела обшуки у двох активістів по справі, відкритій після знесення пам'ятника маршалу Жукову на акції 2 червня. У поліції це підтвердили.

РБК-Україна писало, що раніше Кернес пообіцяв повернути проспекту Григоренка ім'я маршала Жукова. 19 червня ім'я проспекту повернули. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив перевірити законність повернення проспекту в Харкові імені радянського маршала Георгія Жукова.