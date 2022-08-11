У Харкові вранці пролунали вибухи: окупанти влучили у двір житлового будинку

У Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Оновлено 05:07
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, всього було чотири прильоти.
Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Нагадаємо, вночі 9 серпня росіяни обстріляли два райони Харкова. Унаслідок атак була пошкоджена електроопора і трамвайні рейки.
Раніше харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.
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