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У Харкові посилять перевірку дотримання карантину

Автор: Андрій Козловський

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника облуправління "Укртрансбезпеки" Олександр Гринюк заявив, що у Харкові посилять перевірки дотримання карантину. Найближчим часом будуть здійснюватись масові рейди в пасажирському транспорті.

Про це повідомляє Status QUO.

За словами Гринюка, він має намір перевіряти спільно з патрульною поліцією, як виконуються вимоги постанови Кабінету міністрів України для помаранчевих зон епідемічної небезпеки.

"Я тут всього три дні, але побачив, що дуже багато пасажирів і водіїв їздять в транспорті без масок. Ми вже почали рейди і будемо їх посилювати, застосовувати штрафні санкції, якщо є порушення", - сказав Гринюк.

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Він також зазначив, що наповнюваність транспорту повинна складати не більше 50%, а під час поїздки люди повинні дотримуватись маскового режиму.

Начальник Управління патрульної поліції Харківської області Олена Стрижак підкреслила, що жителям Харкова необхідно дотримуватися цих правил, щоб місто вийшло з помаранчевої зони.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Харківській області посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемситуації в регіонах.

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