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У Харкові суд виніс вирок обвинуваченої у теракті в пабі "Стіна"

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 17:44
У Харкові суд виніс вирок обвинуваченої у теракті в пабі "Стіна"
Фото: Марина Ковтун (newsroom.kh.ua)

Жінка отримала 11 років ув'язнення

У понеділок, 7 жовтня, Київський районний суд Харкова виніс вирок Марині Ковтун, яку звинувачували в організації теракту в пабі "Стіна" в червні 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRoom.

Як повідомляється, у ході судового слідства жінка заявляла, що стала жертвою наклепу і нарікала на те, що свідок у справі збрехав, що передавав їй зброю. У зв'язку з цим жінка зажадала виправдати її. Однак колегія суддів засудила Ковтун до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Фігурантка також повинна буде виплатити компенсацію постраждалим. Тим не менш, за "законом Савченко" засуджена вийде на волю вже через два місяці - 5 грудня. При цьому суд дійшов висновку, що прокуратура не змогла довести частина звинувачень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після оголошення вироку Ковтун ще раз заявила, що не визнає своєї провини. Вона звинуватила у побитті співробітників СБУ. Адвокат засудженої не виключив, що його клієнтка буде звертатися в Європейський суд з прав людей.

Нагадаємо, 9 листопада 2014 року, в закладі на вулиці Римарській стався вибух, в результаті якого постраждали 13 людей. За вчинення теракту була затримана група диверсантів, більшість з яких, крім організатора Марини Ковтун, обміняли на українських військовополонених.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті вибуху постраждало щонайменше 13 осіб. Всі вони є жителями Харкова.

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