В Харькове суд вынес приговор обвиняемой в теракте в пабе "Стена"

Фото: Марина Ковтун (newsroom.kh.ua)

Женщина получила 11 лет заключения

В понедельник, 7 октября, Киевский районный суд Харькова вынес приговор Марине Ковтун, которую обвиняли в организации теракта в пабе "Стена" в июне 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRoom.

Как сообщается, в ходе судебного следствия женщина заявляла, что стала жертвой клеветы и сетовала на то, что свидетель по делу соврал, что передавал ей оружие. В связи с этим женщина потребовала оправдать ее. Однако коллегия судей приговорила Ковтун к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Фигурантка также должна будет выплатить компенсацию пострадавшим. Тем не менее, по "закону Савченко" осужденная выйдет на свободу уже через два месяца - 5 декабря. При этом суд пришел к выводу, что прокуратура не смогла доказать часть обвинений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после оглашения приговора Ковтун еще раз заявила, что не признает своей вины. Она обвинила в избиении сотрудников СБУ. Адвокат осужденной не исключил, что его клиентка будет обращаться в Европейский суд по правам людей.

Напомним, 9 ноября 2014 года, в заведении на улице Рымарской произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. За совершение теракта была задержана группа диверсантов, большинство из которых, кроме организатора Марины Ковтун, обменяли на украинских военнопленных.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате взрыва пострадало по меньшей мере 13 человек. Все они являются жителями Харькова.