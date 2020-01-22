У Харкові знову збираються перейменувати проспект в честь Жукова

Проспект Петра Григоренка у Харкові знову хочуть назвати ім'ям радянського маршала Георгія Жукова після того, як суд у листопаді скасував рішення міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

В розпорядженні міськради "Про проведення заходів, пов'язаних з присвоєнням імені маршала Жукова шляхом перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові за результатами громадського обговорення" йдеться про підготовку до перейменування проспекту на честь радянського маршала.

"Міський голова вирішив діяти - дав вказівки порахувати витрати, скласти історичну довідку про маршала Жукова і розповісти про перейменування харків'янам", - йдеться в повідомленні.

Секретар міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища при Харківській міській раді Олексій Хорошковатий заявив, що підготовка вже йде.

"Вчора отримав документ. Робоча група буде здійснювати підготовку проекту подання. Підготовка йде", - сказав він.

В документі йдеться, що влада врахувала пропозиції, які надійшли під час обговорення перейменування проспекту Григоренка назад у Жукова, яке проводилося з 19 листопада по 18 грудня. Що саме враховувалося - не перераховано.

Зазначається, що наступна сесія Харківської міськради відбудеться в кінці лютого.

Нагадаємо, в листопаді набула чинності постанова апеляційного суду Харкова про заборону перейменування проспекту Григоренка. Вона могла бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді.

Раніше Харківський окружний адміністративний суд також скасував рішення міської ради.

Міськрада раніше пояснювала перейменування тим, що життя і діяльність Жукова були пов'язані з вигнанням нацистських окупантів з України, а також звільненням Харкова у часи Другої світової війни.