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Зруйнована будівля і 10-метрова вирва: поліція показала наслідки обстрілу Харкова

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Харків, Субота 30 липня 2022 09:25
Зруйнована будівля і 10-метрова вирва: поліція показала наслідки обстрілу Харкова Фото: Росія завдала чергового ракетного удару по Харкову (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В результаті нічного ракетного удару по Харкову в одному з районів значно пошкоджено будівлю. На місці прильоту утворилася 10-метрова вирва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова.

"Нічний приліт в Холодногірському районі Харкова. Воронка в землі, 9х10 метрів, глибиною 5,5 м.постраждалих немає. Пошкоджено будівлю. Тип ракети ще встановлюється", - повідомив він.

Нагадаємо, вночі російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район. В результаті обстрілу сталася пожежа.

Днем раніше під час повітряної тривоги у Харкові прогриміла серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що в центральній частині міста зафіксовано два "Прильоти".

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Війна в Україні Харків ракетный удар
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