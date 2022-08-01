Фото: у Харкові чутні вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Харкові вночі 1 серпня пролунала серія вибухів. У місті з 02:09 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Влада регіону до закінчення повітряної тривоги просить залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.