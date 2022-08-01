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У Харкові чутні вибухи під час повітряної тривоги

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Харків, Понеділок 01 серпня 2022 02:22
У Харкові чутні вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харкові чутні вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові вночі 1 серпня пролунала серія вибухів. У місті з 02:09 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Влада регіону до закінчення повітряної тривоги просить залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, вночі 30 липня російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.

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