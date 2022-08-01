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В Харькове слышны взрывы во время воздушной тревоги

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Харьков, Понедельник 01 августа 2022 02:22
В Харькове слышны взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Харькове слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове ночью 1 августа прозвучала серия взрывов. В городе с 02:09 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Власти региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ночью 30 июля российская армия обстреляла Харьков ракетами дважды: полиция уже показала последствия атаки в Холодногорском районе.

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Харьков ракетный удар Вторжение России в Украину
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