Фото: в Харькове слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Харькове ночью 1 августа прозвучала серия взрывов. В городе с 02:09 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Власти региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.