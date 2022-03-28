Через війну з Харкова виїхали 30% жителів, - мер
Фото: мер Харкова Ігор Терехов (УНІАН)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто покинули близько 30% жителів через постійні обстріли російськими окупантами. При цьому він додав, що багато людей почали повертатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Що стосується Харкова, приблизно 30% населення покинуло місто, але останнім часом ми спостерігаємо, що багато харків'ян повертаються", - заявив він.
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