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Через війну з Харкова виїхали 30% жителів, - мер

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Харків, Понеділок 28 березня 2022 11:53
Через війну з Харкова виїхали 30% жителів, - мер Фото: мер Харкова Ігор Терехов (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто покинули близько 30% жителів через постійні обстріли російськими окупантами. При цьому він додав, що багато людей почали повертатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Що стосується Харкова, приблизно 30% населення покинуло місто, але останнім часом ми спостерігаємо, що багато харків'ян повертаються", - заявив він.

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