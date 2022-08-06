У Харкові було чути вибух, в місті оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі 6 серпня пролунав вибух. У місті з 00:33 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Місцева влада поки не підтверджує подію. Жителів просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією зафіксовано приліт до Слобідського району. Рятувальники вже на місці. Поки що інформації про постраждалих немає.
За повідомленням радника голови Харківської ОВА Наталії Попової, внаслідок обстрілу сталася пожежа, але обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, останнім часом окупанти поширюють інформацію про можливий повторний наступ на Харків. Втім, глава Харківської ОВВА Олег Синегубов зазначив, що влада готова до будь-яких дій ворога.
Тим часом директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку, російські окупаційні війська на сьогодні фізично не можуть зайняти Харків. Однак якщо росіянам вдасться прорвати оборону Донбасу, то вони спробують провести операцію на харківському напрямку.
Крім того, нещодавно в Міноборони зробили заяву на тлі повідомлень аналітиків з приводу загрози Харкову і перекидання окупантами сил на південь нашої країни.
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