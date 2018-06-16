У Харкові "швидка" на пішохідному переході наїхала на підлітка

Стан постраждалого наразі задовільний

У Харкові 15 червня карета швидкої медичної допомоги наїхала на підлітка, який переходив дорогу і слухав музику в навушниках, передає прес-служба поліції Харківської області.

Так, у п'ятницю о 16:55 до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що на перехресті вулиць Чкалова та Шишковської карета швидкої допомоги збила 15-річного хлопця.

"На місці події працівники слідчо-оперативної групи з'ясували, що медики поспішали на виклик для надання допомоги іншій дитині, яка втратила свідомість. Карета "швидкої", за інформацією поліції, рухалась із дотриманням усіх інструкцій, із включеними звуковим та світловим сигналами", - сказано у повідомленні.

Фото: місце події

Зазначається, що 15-річний школяр переходив дорогу по пішохідному переходу та не почув наближення автівки, тому що слухав музику у навушниках. Водій "швидкої" побачив хлопця, однак не встиг загальмувати, у результаті чого підліток потрапив під колеса.

"Хлопця було доставлено іншою бригадою до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги №4. У результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Стан його здоров’я задовільний", - повідомили у поліції.

Даний факт зареєстровано у журналі єдиного обліку правопорушень, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, у Херсоні 12 червня "швидка допомога" на смерть збила жінку на пішохідному переході.