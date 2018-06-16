В Харькове "скорая" на пешеходном переходе наехала на подростка

Состояние пострадавшего сейчас удовлетворительное

В Харькове 15 июня карета скорой помощи наехала на подростка, который переходил дорогу и слушал музыку в наушниках, передает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, в пятницу в 16:55 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что на перекрестке улиц Чкалова и Шишковского карета скорой помощи сбила 15-летнего парня.

"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание. Карета "скорой", по информации полиции, двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия

Отмечается, что 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу и не услышал приближения автомобиля, так как слушал музыку в наушниках. Водитель "скорой" увидел парня, однако не успел затормозить, в результате чего подросток попал под колеса.

"Парня доставили другой бригадой в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, в Херсоне 12 июня "скорая помощь" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.