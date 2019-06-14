ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція Харкова підтвердила обшуки через знесення пам'ятника Жукову

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 10:58
Поліція Харкова підтвердила обшуки через знесення пам'ятника Жукову
Фото: повалений бюст Жукова (hk.npu.gov.ua)

Обшуки були проведені у двох громадян

Харківська поліція провела обшуки в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом знесення пам'ятника Жукову. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області.

Вказано, що слідчі дії були здійснені відповідно до рішення суду.

"13 червня 2019 року в рамках  кримінальних проваджень слідчими були проведені слідчі дії за адресами проживання двох громадян", - зазначається у повідомленні.

Крім того, поліція звертається до усіх, хто став свідком подій, що відбулися 2 червня на проспекті Петра Григоренка, надати інформацію щодо особи, яка безпосередньо розпилювала газ в бік працівників поліції. 

Як писало РБК-Україна, раніше харківський активіст Валентин Бистриченко заявив, що в Харкові поліція провела обшуки пізно ввечері в четвер у двох активістів у справі, відкритій після знесення пам'ятника маршалу Жукову на акції 2 червня.

У ході обшуку один з правоохоронців заявив, що поліція шукає знаряддя, за допомогою яких зносився монумент.

Нагадаємо, в Харкові 2 червня під час пікетування з'їзду партії "Довіряй справам" на проспекті Григоренка активісти знесли бюст маршала Жукова, у зв'язку з чим поліція у той же вечір відкрила кримінальну справу.

Додамо також, президент Володимир Зеленський просив мера Харкова Геннадія Кернеса розібратися у ситуації зі знесенням бюста маршала Георгія Жукова.

Харківський активіст повідомив про обшуки через знесення пам'ятника Жукову Зеленський просить Кернеса розібратися у ситуації з бюстом Жукова
Новини України ХарківХарківобшукснос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся