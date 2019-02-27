У Харкові сесію міськради закрили через повідомлення про підготовку теракту

Невідомий повідомив про замінування будівлі мерії

В Харькове во время сессии городского совета сегодня, 27 февраля, неизвестные сообщили о заминировании здания мэрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRoom.

Как отмечается, в 10:00 на горячую линию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступил звонок от мужчины, который якобы слышал на митинге о том, что готовится теракт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Однако, несмотря на сообщения о минировании, горсовет продолжил заседание. Депутаты и мэр Харькова Геннадий Кернес рассмотрели первый вопрос, после чего Кернес закрыл сессию.

Издание пишет, что из здания должны эвакуировать сотрудников, депутатов и посетителей. По мнению активистов сообщение о взрывчатке было сделано, чтобы выгнать их на улицу. Активисты требовали отменить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, стоимость проезда в харьковском метрополитене с 7 февраля выросла до 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен.

После этого в Харькове прошла акция протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте. Около 250 граждан собрались на площади Конституции в центре Харькова.