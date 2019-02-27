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У Харкові сесію міськради закрили через повідомлення про підготовку теракту

Новини » Політика    27.02.2019 - 12:21
У Харкові сесію міськради закрили через повідомлення про підготовку теракту
Фото: засідання міськради 27 лютого (newsroom.kh.ua)

Невідомий повідомив про замінування будівлі мерії

У Харкові під час сесії міської ради сьогодні, 27 лютого, невідомі повідомили про замінування будівлі мерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRoom.

Як зазначається, о 10:00 на гарячу лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надійшов дзвінок від чоловіка, який нібито чув на мітингу про те, що готується теракт. На місце події виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Однак, попри повідомлення про замінування, міськрада продовжила засідання. Депутати і мер Харкова Геннадій Кернес розглянули перше питання, після чого Кернес закрив сесію. 

Видання пише, що з будівлі повинні евакуювати співробітників, депутатів і відвідувачів. На думку активістів повідомлення про вибухівку було зроблено, щоб вигнати їх на вулицю. Активісти вимагали скасувати рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. 

Нагадаємо, вартість проїзду в харківському метрополітені з 7 лютого зросла до 8 гривень, а у трамваях і тролейбусах - до 6 гривень.

Після цього у Харкові пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд у метрополітені та міському наземному електротранспорті. Близько 250 громадян зібралися на площі Конституції в центрі Харкова.

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