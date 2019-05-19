У Харкові в результаті вибуху гранати загинуло 2 людини

У Харкові на вулиці Двінський поблизу одного з будинків стався вибух, в результаті якого загинули 2 людини, ще один потерпілий отримав численні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про вибух 18 травня о 23:42. На місце пригоди була відправлена слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління.

"Попередньо встановлено, що на місці події стався вибух гранати. Від отриманих травм загинули 36 та 38-річні чоловіки. 35-річного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба", - повідомили в Нацполіції.

В даний час правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди та вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області на гранаті підірвався пенсіонер. 71-річний чоловік отримав смертельні ушкодження в результаті вибуху гранати РГД-5, трагедія сталася в одному з приватних будинків Костянтинівського району.