В Харькове в результате взрыва гранаты погибли 2 человека

В Харькове на улице Двинской вблизи одного из домов произошел взрыв, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадавший получил многочисленные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители получили сообщение о взрыве 18 мая в 23:42. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

"Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области на гранате подорвался пенсионер. 71-летний мужчина получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты РГД-5, трагедия произошла в одном из частных домов Константиновского района.