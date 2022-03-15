ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення

Новость на русском →
Харків, Вівторок 15 березня 2022 04:45
У Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення Фото: російські війська (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 14 березня, в Харкові машина волонтерів організації Help Army біля парку Горького потрапила під обстріл російських окупантів, в результаті чого один волонтер загинув, а інша волонтерка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами волонтерки Анжели Денисенко, від важкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення і знаходиться зараз в лікарні.

Зазначимо, протягом дня 14 березня Харків в черговий раз піддався обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Увечері 14 березня ракети впали на супермаркет в районі проспекту Гагаріна, центр міста і район Центрального ринку. При цьому в районі Центрального ринку спалахнула пожежа.

Ми також писали про те, що окупанти обстріляли село Мілова в Харківській області, спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Харків
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну