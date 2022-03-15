У Харкові вночі спалахнула пожежа біля центрального ринку. Гриміли вибухи

У Харкові вночі спалахнула пожежа в районі Центрального ринку. В цей час в місті були сигнали про повітряну тривогу, а також лунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених в цей час з'ясовується, розповіло виданню джерело в ДСНС.

На місці події працюють пожежники та рятувальники.

"Вогонь спалахнув близько 23:30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.