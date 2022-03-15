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У Харкові вночі спалахнула пожежа біля центрального ринку. Гриміли вибухи

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Харків, Вівторок 15 березня 2022 00:45
У Харкові вночі спалахнула пожежа біля центрального ринку. Гриміли вибухи Фото: гасіння пожежі силами ДСНС (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові вночі спалахнула пожежа в районі Центрального ринку. В цей час в місті були сигнали про повітряну тривогу, а також лунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених в цей час з'ясовується, розповіло виданню джерело в ДСНС.

На місці події працюють пожежники та рятувальники.

"Вогонь спалахнув близько 23:30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Раніше, російські окупанти обстріляли село Мілова в Харківській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Харків Пожежа Війна Росії проти України
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